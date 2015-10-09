"Реал" объявил о трансфере "нового Месси"

Мадридский "Реал" объявил о трансфере аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно, которого болельщики уже окрестили "новым Месси", передают Vesti.kz.

Футболист подписал контракт с королевским клубом сроком на шесть лет - с 14 августа 2025 года по 30 июня 2031 года.

Мастантуоно является воспитанником академии "Ривер Плейт", где он обучался с 2019 по 2024 год. В сезоне-2024/25 он уже выступал за основную команду клуба. В феврале 2024 года Франко стал самым молодым автором гола в истории "Ривера", а также помог команде завоевать Суперкубок Аргентины.

Кроме того, Мастантуоно стал самым молодым игроком в истории сборной Аргентины, приняв участие в официальном матче в возрасте 17 лет.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.