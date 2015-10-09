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Экс-звезда "Ливерпуля" в "Реале"? Алонсо требует громкий трансфер

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Экс-звезда "Ливерпуля" в "Реале"? Алонсо требует громкий трансфер ©instagram.com/realmadrid

Мадридский "Реал" нацелился на крупное усиление атаки - Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере Роберто Фирмино, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" нацелился на крупное усиление атаки - Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере Роберто Фирмино, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, бразильский форвард может покинуть саудовский "Аль-Ахли" и перебраться на "Сантьяго Бернабеу" в статусе свободного агента.

Фирмино впечатлил тренерский штаб "сливочных" своей формой - в сезоне 2024/25 он провел 31 матч, забил 12 голов и отдал десять результативных передач.

Среди альтернатив называется Анте Будимир из "Осасуны", но именно экс-звезда "Ливерпуля" считается приоритетной целью.

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