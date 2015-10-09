Холанд потроллил самого дорогого игрока "Сити"

Звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд тонко отреагировал на отсутствие Джека Грилиша в заявке команды на клубный чемпионат мира, сообщают Vesti.kz.

Норвежский форвард опубликовал снимок из самолета, где рядом с ним пустует кресло, явно предназначенное для близкого друга и партнера по команде.

"Джек Грилиш, где же ты?" - написал норвежский форвард.

Жест Холанда растрогал фанатов и усилил слухи о возможном уходе Грилиша. Напомним, 29-летнего полузащитника прочат в аренду в "Ньюкасл", где он может перезапустить карьеру. В свое время "горожане" подписали Грилиша за рекордные 117,5 миллиона евро.

Тем временем "Сити" готовится к выступлению на клубном чемпионате мира - англичане сыграют в группе против "Видада" (Марокко), "Аль-Айна" (ОАЭ) и "Ювентуса" (Италия). Турнир стартует 15 июня в США и продлится до 14 июля.

Скриншот: instagram.com/erling/©