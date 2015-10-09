В "Ахмате" высказались о Самородове: фанаты оценили

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" опубликовал пост в соцсетях, в котором подвел итоги первого сезона казахстанского нападающего Максима Самородова в команде, передают Vesti.kz.

Лучший бомбардир команды

"В своем первом сезоне за "Ахмат" Максим Самородов забил шесть мячей и оформил четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды. Как оцените первый год Макса в клубе?", - говорится в публикации.

Болельщики команды активно откликнулись в комментариях:

"Лучший"

"Просто машина"

"Один из лучших"

"Зверь"

"Нужно срочно уйти ему"

"У Макса на левом фланге очень хорошо идет игра, надо купить на правый фланг кого-то, а Макс и Лечи пусть делят левый фланг"

22-летний Самородов является воспитанником "Актобе". В "Ахмат" он перешел летом прошлого года, а сделка между клубами, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро.