"Аль-Наср" Роналду нацелился на топового тренера

Саудовский гранд "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, всерьез нацелен на подписание звездного тренера - итальянца Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 66-летний наставник возглавил шорт-лист клуба на замену Стефано Пиоли, который может перебраться в "Фиорентину". Саудовцы не собираются терять время и в ближайшее время планируют сделать Спаллетти официальное предложение.
Финансовая сторона вопроса впечатляет: "Аль-Наср" готов платить тренеру более 12 миллионов евро в год после налогов - столько же зарабатывал Пиоли в клубе.
Пока неизвестно, согласится ли Спаллетти на переезд в Саудовскую Аравию или предпочтет дождаться предложения от одного из европейских грандов. Но клуб намерен убедить его солидным контрактом.
Напомним, ранее Спаллетти покинул пост главного тренера сборной Италии.
Goal No. 24 🐐 pic.twitter.com/sF0hV0CaKk— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2025
Аль-Ахли
(Каир)
Интер Майами
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