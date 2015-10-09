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"Аль-Наср" Роналду нацелился на топового тренера

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"Аль-Наср" Роналду нацелился на топового тренера ©x.com/AlNassrFC

Саудовский гранд "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, всерьез нацелен на подписание звездного тренера - итальянца Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Саудовский гранд "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, всерьез нацелен на подписание звездного тренера - итальянца Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 66-летний наставник возглавил шорт-лист клуба на замену Стефано Пиоли, который может перебраться в "Фиорентину". Саудовцы не собираются терять время и в ближайшее время планируют сделать Спаллетти официальное предложение.

Финансовая сторона вопроса впечатляет: "Аль-Наср" готов платить тренеру более 12 миллионов евро в год после налогов - столько же зарабатывал Пиоли в клубе.

Пока неизвестно, согласится ли Спаллетти на переезд в Саудовскую Аравию или предпочтет дождаться предложения от одного из европейских грандов. Но клуб намерен убедить его солидным контрактом.

Напомним, ранее Спаллетти покинул пост главного тренера сборной Италии.

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