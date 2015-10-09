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КПЛ
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Клуб КПЛ готовится к чистке состава из-за нового закона

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Клуб КПЛ готовится к чистке состава из-за нового закона ©instagram.com/fc_elimai

Семейский "Елимай" рассматривает возможность приглашения известных казахстанских футболистов в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Семейский "Елимай" рассматривает возможность приглашения известных казахстанских футболистов в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В шорт-листе семейчан есть такие игроки, как полузащитник "Кызылжара" Андрей Ульшин, вингер "Тобола" Жаслан Жумашев, форвард российского "Сочи" Артур Шушеначев и другие.

На прошедшей неделе "Елимай" объявил об уходе иностранцев – Эдуарда Флореску и Фейсала Мулича. Также команду могут покинуть Роман Тугарев, Кевин Ролон и еще ряд легионеров.

Напомним, в апреле текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, согласно которому иностранные спортсмены больше не смогут получать зарплату из государственного и квазигосударственного бюджета.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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