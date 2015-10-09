Клуб КПЛ готовится к чистке состава из-за нового закона

Семейский "Елимай" рассматривает возможность приглашения известных казахстанских футболистов в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В шорт-листе семейчан есть такие игроки, как полузащитник "Кызылжара" Андрей Ульшин, вингер "Тобола" Жаслан Жумашев, форвард российского "Сочи" Артур Шушеначев и другие.

На прошедшей неделе "Елимай" объявил об уходе иностранцев – Эдуарда Флореску и Фейсала Мулича. Также команду могут покинуть Роман Тугарев, Кевин Ролон и еще ряд легионеров.

Напомним, в апреле текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, согласно которому иностранные спортсмены больше не смогут получать зарплату из государственного и квазигосударственного бюджета.