Скандал на отдыхе? Фанаты обсуждают новые отношения Ямаля

Пока Ламин Ямаль наслаждается перерывом после тяжелого сезона, в сети разгорается новый слух, сообщают Vesti.kz.
Болельщики и испанские СМИ (сайт Sport.es) заподозрили 17-летнего вундеркинда "Барселоны" в романтических отношениях с моделью Фати Васкес, которая старше его на 13 лет. Совпадения в Instagram-снимках наводят на мысль, что они проводят отпуск вместе.
Журналист Хави де Ойос напрямую спросил Ямаля о возможном романе - и получил жесткий ответ: "Категорически отрицаю. Между нами ничего нет".
Фати Васкес лишь загадочно высказалась в соцсетях, пожелав исцеления всем, кто "желает ей зла". Ответа на слухи - ни да, ни нет.
Yamal's girlfriend is older than CR7's wife ☠️💀 https://t.co/yCQVS0xcxR— Has Haaland played a World Cup or Euro? (@HasHaalandApp) June 16, 2025
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