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Скандал на отдыхе? Фанаты обсуждают новые отношения Ямаля

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Скандал на отдыхе? Фанаты обсуждают новые отношения Ямаля ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Пока Ламин Ямаль наслаждается перерывом после тяжелого сезона, в сети разгорается новый слух, сообщают Vesti.kz.

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Пока Ламин Ямаль наслаждается перерывом после тяжелого сезона, в сети разгорается новый слух, сообщают Vesti.kz.

Болельщики и испанские СМИ (сайт Sport.es) заподозрили 17-летнего вундеркинда "Барселоны" в романтических отношениях с моделью Фати Васкес, которая старше его на 13 лет. Совпадения в Instagram-снимках наводят на мысль, что они проводят отпуск вместе.

Журналист Хави де Ойос напрямую спросил Ямаля о возможном романе - и получил жесткий ответ: "Категорически отрицаю. Между нами ничего нет".

Фати Васкес лишь загадочно высказалась в соцсетях, пожелав исцеления всем, кто "желает ей зла". Ответа на слухи - ни да, ни нет.

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