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"Уже реальная сила!" Легенда "Реала" шокировал заявлением в адрес Ямаля

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"Уже реальная сила!" Легенда "Реала" шокировал заявлением в адрес Ямаля ©Depositphotos/mrogowski_photography

Серхио Рамос - легендарный защитник "Реала" и двукратный чемпион мира и Европы в составе сборной Испании - дал высокую оценку своему молодому соотечественнику: 17‑летнему вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю, который также побеждал на Евро в "Красной фурии", сообщают Vesti.kz.

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Серхио Рамос - легендарный защитник "Реала" и двукратный чемпион мира и Европы в составе сборной Испании - дал высокую оценку своему молодому соотечественнику: 17‑летнему вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю, который также побеждал на Евро в "Красной фурии", сообщают Vesti.kz.

"Для меня Ламин - это уже реальная сила, которая продолжает прибавлять. Он бьет рекорды, которые нетипичны для его возраста. Я желаю Ламину всего наилучшего, пускай он и играет за "Барселону". Потому что я всегда желаю успеха нашей национальной сборной", - приводит слова Рамоса Goal.

В сезоне‑2024/25 Ямаль отметился впечатляющими 18 голами и 25 ассистами в 55 матчах за "Барсу" во всех турнирах, что делает его одним из главных претендентов на "Золотой мяч".


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