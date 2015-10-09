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Мировой футбол
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Стал известен клуб, с которым ведет переговоры Месси

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Стал известен клуб, с которым ведет переговоры Месси ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси может сменить клуб и чемпионат: по данным Sport.es, легендарный форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины попал в сферу интересов "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси может сменить клуб и чемпионат: по данным Sport.es, легендарный форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины попал в сферу интересов "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Саудовский гранд намерен переманить 38-летнего маэстро уже в ближайшее время.

Сообщается, что президент "Аль-Хиляля" прибыл в США на клубный чемпионат мира и планирует лично обсудить возможный трансфер с восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года. За это время он уже провел 62 матча, в которых забил 50 голов и отдал 24 результативные передачи - впечатляющая статистика даже по меркам величайших.

Слухи о переезде в Саудовскую Аравию подогреваются интересом к региону со стороны звезд мирового футбола - и если сделка состоится, это может стать одним из главных переходов года.

Ранее сообщалось, что Месси поддерживает прямую связь с директором футбольной академии Махд Абдуллой Хамадом и представителями Саудовской Про-Лиги.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00   •   не начат
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
- : -
Пачука
Пачука
(Пачука-де-Сото)
Кто победит в основное время?
Аль-Хиляль
Ничья
Пачука
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