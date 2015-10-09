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Месси ведет переговоры с новым клубом

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Месси ведет переговоры с новым клубом ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси всерьез рассматривает возможность продолжения карьеры в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси всерьез рассматривает возможность продолжения карьеры в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Саши Тавольери, звезда "Интер Майами" поддерживает прямую связь с директором футбольной академии Махд Абдуллой Хамадом и представителями Саудовской Про-Лиги.

Источники утверждают, что переговоры уже на продвинутой стадии, и при этом решение о будущем клубе Месси примет лично - без давления извне. Известно также, что аргентинец хорошо знаком с Эр-Риядом и впечатлен уровнем жизни в столице - от элитных школ до современных жилых районов.

Сейчас восьмикратный обладатель "Золотого мяча" выступает в МЛС за "Интер Майами". До этого он защищал цвета "Барселоны" и ПСЖ, а в детстве прошел школу "Ньюэллс Олд Бойз". В 2022 году он привел сборную Аргентины к чемпионству на ЧМ в Катаре.

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