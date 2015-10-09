В "Барселоне" зреет новый конфликт: Ямаль выступил против талантливого новичка

В "Барселоне" назревает напряженная ситуация после очередного трансферного хода руководства каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Ямаль в гневе из-за трансфера "Барселоны"

17-летний вундеркинд "сине-гранатовых" Ламин Ямаль выразил недовольство подписанием шведского вингера датского "Копенгагена" Руни Бардагжи. По информации Don Balon, юная звезда "Барсы" крайне раздражен решением клуба приобрести футболиста на его позицию.

Бардагжи, которому пророчат блестящее будущее, играет на правом краю атаки - как раз там, где Ламин привык чувствовать себя безусловным основным игроком. До сих пор 17-летний испанец не сталкивался с серьезной конкуренцией за место в стартовом составе, однако с приходом шведа ситуация может измениться.

Деку не прервет сделку из-за Ямаля

Несмотря на недовольство Ямаля, спортивный директор Деку уверен в правильности сделки. Ранее стало известно, что уже согласованы основные параметры трансфера: сумма составит всего 2 миллиона евро плюс предусмотрены бонусы и пункт о проценте от последующей продажи игрока. Это делает его одним из самых выгодных вложений клуба за последнее время. Руководство "Барсы" считает, что это сделка с нулевыми рисками.

Вундеркинд расстроен решениями "Барсы"

Тем временем Ламин, по сообщениям близких к команде источников, расстроен не только самим фактом появления конкурента, но и тем, что клуб не поставил его в известность о своих планах заранее. Звезда "сине-гранатовых" хочет оставаться безальтернативным вариантом на своей позиции, хотя в других зонах поля конкуренцию приветствует.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" готова забрать у "Реала" звезду, которого выгоняет новый тренер "сливочных" Хаби Алонсо.

Также стало известно, что "Барселоне" готовят 150 миллионов за кандидата на "Золотой мяч".

Игроку "Барселоны" "отдали" "Золотой мяч". Это не Ямаль