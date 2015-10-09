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Назван лучший дриблер сезона: Ямаль только седьмой

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Назван лучший дриблер сезона: Ямаль только седьмой ©ФК "Барселона"

Аналитики опубликовали список самых лучших дриблеров европейского футбола по итогам минувшего сезона, передают Vesti.kz.

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Аналитики опубликовали список самых лучших дриблеров европейского футбола по итогам минувшего сезона, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, наибольшее количество успешных обводок совершил 23-летний бельгийский вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку. У него 60,5 процента в матчах английской премьер-лиги (АПЛ).


На втором месте расположился английский защитник "Вест Хэма" Ааорн Уан-Биссака (55,2 процента). Тройку лидеров замкнул турецкий нападающий туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз (53,6).

Топ-10 лучших дриблеров сезона выглядит так:

  1. Жереми Доку ("Манчестер Сити") - 60,5 процента успешных обводок;
  2. Ааорн Уан-Биссака ("Вест Хэма") - 55,2 процента;
  3. Кенан Йылдыз ("Ювентус") - 53,6 процента;
  4. Джамал Мусиала ("Бавария") - 53,3 процента;
  5. Андрей Рациу ("Райо Вальекано") - 52,8 процента;
  6. Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон") - 52,5 процента;
  7. Ламин Ямаль ("Барселона") - 52,1 процента;
  8. Рафинья Диас ("Барселона") - 52 процента;
  9. Антуан Семеньо ("Борнмут") - 51,1 процента;
  10. Коул Палмер ("Челси") - 51 процент.

Ранее вышел свежий рейтинг кандидатов на "Золотой мяч".

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

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