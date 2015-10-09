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"Мы четыре года играли по-другому": что Модрич сказал Хаби Алонсо и куда он уходит

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"Мы четыре года играли по-другому": что Модрич сказал Хаби Алонсо и куда он уходит ©instagram.com/realmadrid

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился впечатлениями от работы с новым тренером команды Хаби Алонсо и рассказал о сложностях перестройки, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился впечатлениями от работы с новым тренером команды Хаби Алонсо и рассказал о сложностях перестройки, передают Vesti.kz.

По данным Defensa Сentral, во время поездки в США Модрич поговорил с Алонсо о текущем положении дел в клубе. Беседа получилась доверительной - больше похожей на разговор коллег, чем диалог тренера и игрока.

"Ты просишь нас делать новые вещи. Мы четыре года играли в совершенно другом стиле, так что это займет время. Но все получится, я уверен", - сказал Модрич.

Хорват признал, что "Реал" нуждается в тактическом обновлении, чтобы раскрыть весь потенциал состава, и выразил поддержку проекту Алонсо. При этом Модрич не получает много игрового времени на клубном чемпионате мира, хотя, по мнению СМИ, может появиться на поле в следующих матчах.

Также отмечается, что трансфер Луки в "Милан" практически согласован. Итальянский клуб серьезно заинтересован в услугах ветерана и верит в его способность играть на высоком уровне. Модрич отклонил более выгодные предложения из Саудовской Аравии и США, предпочтя остаться в европейской элите.

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