Оскар Глух, игрок клуба "Ред Булл Зальцбург" и сборной Израиля, сыграет против мадридского "Реала" в решающем матче группового этапа клубного чемпионата мира в США. Но главная интрига - его прошлый отказ "Барселоне" и признание в любви к "сливочным", передают Vesti.kz.

Перед матчем с мадридским "Реалом" Глух, один из лидеров австрийского клуба, стал объектом повышенного внимания. Молодой футболист, которого в свое время называли "израильским Месси", еще в 2022 году получил предложение от "Барселоны", но предпочел "Ред Булл Зальцбург" - и теперь ясно почему.

"Барса вспомнила обо мне, когда мы уже договорились с "Зальцбургом". Моя мечта - сыграть на "Бернабеу" в футболке "Реала", - цитирует его Defensa Central.

Вопреки интересу "Барселоны", 21-летний Глух с самого начала ориентировался на мадридский "Реал" и теперь готов выйти против клуба своей мечты на международной арене.

При этом, как сообщают испанские источники, скауты "Реала" внимательно следят за израильским талантом. Несмотря на укомплектованность состава, клуб не исключает трансфера в случае ухода кого-то из полузащитников.

Глух уже сталкивался с "Реалом" ранее: в прошлом сезоне его команда уступила на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:5 в Лиге чемпионов. Теперь у Оскара будет шанс вновь проявить себя - на глазах у тех, кому он когда-то сказал "да", отказав другому футбольному гиганту. Матч состоится 27 июня.