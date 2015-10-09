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Травма и операция. Стало известно, когда Беллингем вернется в строй

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Травма и операция. Стало известно, когда Беллингем вернется в строй ©x.com/realmadrid

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выбыл из строя на длительный срок, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выбыл из строя на длительный срок, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает AS, англичанину предстоит операция на плече, которую он перенесёт после клубного чемпионата мира.

Восстановление 21-летнего игрока займет около трёх месяцев. В лучшем случае Беллингем сможет вернуться на поле к 19 октября.

Таким образом, звезда "Реала" пропустит старт сезона в Ла Лиге и не сыграет в 9–10 официальных матчах: восемь - в чемпионате и два - в Лиге чемпионов. Также он не поможет сборной Англии в сентябрьских и октябрьских играх.

 

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