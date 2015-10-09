Травма и операция. Стало известно, когда Беллингем вернется в строй

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выбыл из строя на длительный срок, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает AS, англичанину предстоит операция на плече, которую он перенесёт после клубного чемпионата мира.
Восстановление 21-летнего игрока займет около трёх месяцев. В лучшем случае Беллингем сможет вернуться на поле к 19 октября.
Таким образом, звезда "Реала" пропустит старт сезона в Ла Лиге и не сыграет в 9–10 официальных матчах: восемь - в чемпионате и два - в Лиге чемпионов. Также он не поможет сборной Англии в сентябрьских и октябрьских играх.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Костанайская обл., Костанай • Тур 14, мужчины
29 июня 18:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
Проголосовало 1 человек
Реклама