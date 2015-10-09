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Месси получил необычное предложение от "Барселоны"

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Месси получил необычное предложение от "Барселоны" ©Depositphotos/canno73

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта предложил Лионелю Месси провести прощальный матч на обновленном стадионе "Камп Ноу", передают Vesti.kz.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта предложил Лионелю Месси провести прощальный матч на обновленном стадионе "Камп Ноу", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, он связался с отцом и агентом игрока - Хорхе Месси - и обсудил возможность символического возвращения аргентинца в клуб хотя бы на один день.

Речь идет не о возвращении в состав или подписании нового контракта, а о коротком выходе на поле - в форме "Барселоны", перед заполненными трибунами. Идея заключается в том, чтобы Месси получил достойное прощание как игрок клуба.

Ответ Месси

Сторона Месси пока не дала окончательного ответа. Сам игрок не планирует возвращаться в команду на постоянной основе, но положительно относится к идее прощального матча. При этом он хочет дождаться окончания реконструкции "Камп Ноу" и провести встречу уже на полностью готовом стадионе. По предварительной информации, возможные сроки - конец 2026 или начало 2027 года.

Возможное препятствие - контракт с другим клубом

Инициатива Лапорты появилась на фоне сообщений о возможном переходе Месси в саудовский клуб. Президент "Барселоны" рассчитывает провести матч до того, как аргентинец подпишет новый контракт, поскольку в случае перехода в арабский чемпионат, участие в подобных играх может быть невозможно по условиям соглашения.

Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провел в клубе "Пари Сен-Жермен". С 2023-го представляет "Интер Майами", с которым у него действует контракт до 31 декабря.

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