Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

Искусственный интеллект (ИИ) выбрал фаворита на уникальную награду - "Суперзолотой мяч", который может завершить вечный спор о величайшем футболисте всех времен, передают Vesti.kz.

Внимание футбольного мира приковано к двум главным претендентам - аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду. ИИ уже сделал свой выбор: как сообщает EuroWeeklyNews, такие нейросети, как Grok и ChatGPT, отдали предпочтение нападающему американского "Интер Майами" Лионелю Месии.

Напомним, что Супер "Золотой мяч" был вручен только однажды - в 1989 году. Его обладателем стал легендарный Альфредо Ди Стефано за вклад в европейский футбол. Теперь все чаще обсуждается идея проведения торжественной церемонии в 2029 году, на которой могут вновь присудить эту награду лучшему футболисту последних десятилетий.

Впервые за 36 лет может быть вручен "Суперзолотой мяч". Подробности

По данным источника, в числе возможных номинантов, помимо Месси и Роналду, называются испанец Родри Эрнандес, француз Карим Бензема, хорват Лука Модрич, бразильцы Кака и Роналдиньо, а также итальянец Фабио Каннаваро

Лионель Месси лидирует по количеству обычных "Золотых мячей" (8 против 5 у Роналду) и обладает рекордным числом командных трофеев - 45. Португалец же имеет на своем счету 938 голов за клубы и сборную, а также 34 трофея на взрослом уровне.

По мнению ChatGPT, в гонке за "Суперзолотым мячом" основным соперником Месси остается Роналду. Среди темных лошадок нейросеть также назвала Зинедина Зидана, Роналдиньо, Пеле и Диего Марадону.

Футбольный мир ждет официального объявления номинантов на традиционный "Золотой мяч" 2025 года - оно состоится 13 августа. А уже 22 сентября в Париже в театре Шатле будут вручены 13 наград, учрежденных UEFA и France Football.

Не Ямаль и не Дембеле: назван новый фаворит на "Золотой мяч"