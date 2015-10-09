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Яркого таланта "Барсы" хотят переманить баснословной зарплатой

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Яркого таланта "Барсы" хотят переманить баснословной зарплатой ©Depositphotos/halukcigsar

Фермин Лопес стал настоящим открытием "Барселоны" в минувшем сезоне. Молодой полузащитник стремительно ворвался в основу и завоевал доверие как болельщиков, так и нового главного тренера Ханси Флика. Его универсальность, самоотдача и голевое чутье сделали его одной из ключевых фигур команды, передают Vesti.kz.

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Фермин Лопес стал настоящим открытием "Барселоны" в минувшем сезоне. Молодой полузащитник стремительно ворвался в основу и завоевал доверие как болельщиков, так и нового главного тренера Ханси Флика. Его универсальность, самоотдача и голевое чутье сделали его одной из ключевых фигур команды, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, такой прогресс не остался незамеченным - клубы из Англии, Германии и Саудовской Аравии уже предложили футболисту вдвое, а то и втрое большую зарплату, чем он получает сейчас в статусе игрока с молодежным контрактом.

До 10 миллионов в год - и роль лидера

Некоторые предложения, поступившие в окружение игрока, включают чистый оклад более 10 миллионов евро в год, а также гарантии ключевой роли в команде. Особенно настойчивы клубы из Саудовской Аравии, готовые пойти на любые финансовые уступки.

Несмотря на такие предложения, сам Лопес пока твердо настроен остаться в "Барселоне". Однако в его окружении не исключают: если клуб не отреагирует новыми условиями, футболист может пересмотреть свое решение.


Пока не продают, но слушают рынок

Официальная позиция клуба - Фермин не продается. Ханси Флик рассчитывает на него в следующем сезоне и считает его ключевым элементом проекта. Однако финансовая нестабильность "Барселоны" и интерес со стороны других клубов вынуждают руководство прислушиваться ко всем вариантам.

Источник в клубе сообщает: если поступит предложение около 70 миллионов евро, вопрос о продаже может быть пересмотрен.

Все решится летом

Фермин ждет не только подтверждения своей спортивной значимости, но и соответствующего контракта, отражающего его вклад и уровень. Теперь слово за клубом - если в ближайшие недели не будет улучшения условий, лето может стать переломным для карьеры одного из самых ярких талантов команды.

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