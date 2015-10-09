Гвардиола сделал признание о новой работе

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал лаконичный, но интригующий ответ на вопрос о возможной работе в Южной Америке, передают Vesti.kz.

Во время общения с журналистами у испанского специалиста поинтересовались, рассматривает ли он для себя тренерскую карьеру на другом континенте. В частности - в Южной Америке.

"Почему бы и нет?", - ответил Гвардиола, не уточнив, идет ли речь о сборной или клубе.

Подобное заявление вызвало ажиотаж среди поклонников футбола в Латинской Америке, ведь ранее Пеп напрямую с этим регионом не был связан. Однако его философия футбола и тренерские достижения делают его потенциальным кандидатом для многих национальных сборных и топ-клубов континента.

На данный момент Гвардиола продолжает работу с "Манчестер Сити", где выиграл все возможное, включая Лигу чемпионов и шесть титулов АПЛ.

В эти дни "Манчестер Сити" выступает на клубном чемпионате мира в США. 23 июня "горожане" сыграют с "Аль-Айном" в рамках второго тура группового этапа.