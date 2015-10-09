Звезда "Барселоны" предупредил тренера о проблемах с Ямалем

Полузащитник "Барселоны" Педри обратился к главному тренеру Ханси Флику с обеспокоенностью по поводу атмосферы в команде, передают Vesti.kz.

Игрок предостерег наставника от возможного формирования вокруг Ламина Ямаля замкнутой группы влияния, что уже однажды негативно сказалось на коллективе в сборной Испании.

Всплыли старые страхи

По информации Don Balon, Педри напомнил Флику об аналогичной ситуации в национальной команде, где чрезмерная концентрация внимания на одном игроке (речь также шла о Ямале) привела к разобщенности. Полузащитник считает важным избежать этого в "Барселоне", чтобы раздевалка оставалась единым организмом, а не делилась на группировки.

Без критики, но с тревогой

Несмотря на то что Ямаль остается ключевым молодым талантом, Педри не критикует юного игрока, а, напротив, подчеркивает необходимость сохранить здоровый баланс. Он призывает к командной сплоченности и равенству, где каждый чувствует себя частью проекта, а не привилегированной фигурой.

Флик действует

Получив сигнал от Педри, Флик начал работать над ситуацией. Немецкий специалист уже обсудил с игроком его лидерскую роль, а в ближайшее время планирует провести личную беседу с Ламином. Тренер настаивает: вне зависимости от уровня таланта каждый обязан соблюдать дисциплину и ценности клуба.

Новый курс: никаких "островков"

Во избежание разобщения Ханси Флик усилил внутрикомандные правила - акцент на пунктуальность, уважение и коллективизм. Технический штаб также будет контролировать социальную динамику в команде, чтобы предотвратить формирование "замкнутых кругов" вокруг отдельных личностей, даже если речь идет о звездах.