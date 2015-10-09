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Деку нашел замену лидеру "Барселоны" в АПЛ

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Деку нашел замену лидеру "Барселоны" в АПЛ ©fcbarcelona.com

Руководство "Барселоны" продолжает адаптировать спортивную стратегию в условиях финансовых ограничений. Внимание клуба сосредоточено на возможной перестройке центра обороны - особенно с учетом будущего Рональда Араухо, которое пока не выглядит гарантированным, передают Vesti.kz.

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Руководство "Барселоны" продолжает адаптировать спортивную стратегию в условиях финансовых ограничений. Внимание клуба сосредоточено на возможной перестройке центра обороны - особенно с учетом будущего Рональда Араухо, которое пока не выглядит гарантированным, передают Vesti.kz.

Гэи - в шорт-листе "Барсы"

Как информирует El Nacional со ссылкой на TBR Football, одним из кандидатов на усиление защитной линии каталонцев является Марк Гэи - 24-летний центрбек английского клуба "Кристал Пэлас". Его стиль игры, включающий надежность в единоборствах, умение читать игру и участвовать в построении атак, соответствует требованиям "Барселоны".

Контракт Гэи рассчитан до лета 2026 года. Если он не будет продлен, это откроет возможность трансфера на правах свободного агента - что особенно важно в текущей финансовой ситуации "блауграны". Сейчас же "Пэлас" оценивает его более чем в 50 миллионов евро - сумма, которую каталонцы вряд ли готовы заплатить.


Будущее Араухо не ясно, несмотря на продление

Араухо продлил контракт с клубом до 2031 года в январе 2025-го, однако в руководстве все еще сохраняются сомнения в его стабильности. В концовке прошлого сезона он допускал ошибки в ключевые моменты и выглядел неуверенно психологически. В случае крупного предложения трансфер уругвайца не исключен - за ситуацией следят клубы из АПЛ и Бундеслиги.


Именно поэтому спортивный директор "сине-гранатовых" Деку и его команда рассматривают варианты усиления обороны на средне- и долгосрочную перспективу. Гэи выделяется как один из наиболее реалистичных кандидатов с учетом как игрового уровня, так и контрактной ситуации.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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