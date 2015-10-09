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В "Барселоне" сделали неожиданный выбор и решили выгнать своего спасителя

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В "Барселоне" сделали неожиданный выбор и решили выгнать своего спасителя ©ФК "Барселона"

Защитник сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен, как ожидается, покинет "Барселону" этим летом. Об этом стало известно после слов спортивного директора каталонского клуба Деку, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен, как ожидается, покинет "Барселону" этим летом. Об этом стало известно после слов спортивного директора каталонского клуба Деку, передают Vesti.kz.

Португальский функционер открыто высказался о серьезной конкуренции в центре обороны "сине-гранатовых", заявив, что кому-то придется покинуть команду.

Деку намерен выгнать одного из лидеров "Барсы"

"У нас пять центральных защитников, и одному нужно уйти, потому что позиция переполнена", - сказал Деку.

"Барселона" выбрала между Араухо и Кристинсеном

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным кандидатом на выход оказался 29-летний датский футболист.


Любопытно, что ранее фаворитом на продажу считался другой игрок обороны - Рональд Араухо. Сообщалось, что президент Жоан Лапорта устал от затянувшейся неопределенности вокруг уругвайца и дал ему две недели на поиск нового клуба.

Тем неожиданнее стало решение избавиться именно от Кристенсена. Сезон-2024/25 для него сложился крайне неудачно. После прихода нового тренера Ханс-Дитер Флика датчанин почти не появлялся на поле, большую часть кампании пропустив из-за травм.

Скандал с Ольмо и спасение от Кристенсена

Впрочем, испанские СМИ писали, что физически футболист был готов играть, но предпочел остаться в тени, чтобы помочь клубу заявить новичка - Дани Ольмо. Каталонцы якобы использовали травму Кристенсена как формальный повод для регистрации испанского полузащитника. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов: защитника называли вынужденной жертвой ради интеграции новичка.

Теперь же, судя по всему, "Барселона" решила окончательно расстаться с тем, кто пожертвовал собой ради команды в минувшей кампании.


Ранее сообщалось, что польский форвард каталонцев Роберт Левандовски определился со своим будущим после "Барселоны". А звезда "сине-гранатовых" предупредил тренера о проблемах с 17-летним вингером Ламином Ямалем.

Деку сообщил лидеру "Барселоны" искать новый клуб

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