В "Барселоне" сделали неожиданный выбор и решили выгнать своего спасителя

Защитник сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен, как ожидается, покинет "Барселону" этим летом. Об этом стало известно после слов спортивного директора каталонского клуба Деку, передают Vesti.kz.

Португальский функционер открыто высказался о серьезной конкуренции в центре обороны "сине-гранатовых", заявив, что кому-то придется покинуть команду.

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"У нас пять центральных защитников, и одному нужно уйти, потому что позиция переполнена", - сказал Деку.

"Барселона" выбрала между Араухо и Кристинсеном

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным кандидатом на выход оказался 29-летний датский футболист.

Любопытно, что ранее фаворитом на продажу считался другой игрок обороны - Рональд Араухо. Сообщалось, что президент Жоан Лапорта устал от затянувшейся неопределенности вокруг уругвайца и дал ему две недели на поиск нового клуба.

Тем неожиданнее стало решение избавиться именно от Кристенсена. Сезон-2024/25 для него сложился крайне неудачно. После прихода нового тренера Ханс-Дитер Флика датчанин почти не появлялся на поле, большую часть кампании пропустив из-за травм.

Скандал с Ольмо и спасение от Кристенсена

Впрочем, испанские СМИ писали, что физически футболист был готов играть, но предпочел остаться в тени, чтобы помочь клубу заявить новичка - Дани Ольмо. Каталонцы якобы использовали травму Кристенсена как формальный повод для регистрации испанского полузащитника. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов: защитника называли вынужденной жертвой ради интеграции новичка.

Теперь же, судя по всему, "Барселона" решила окончательно расстаться с тем, кто пожертвовал собой ради команды в минувшей кампании.

Ранее сообщалось, что польский форвард каталонцев Роберт Левандовски определился со своим будущим после "Барселоны". А звезда "сине-гранатовых" предупредил тренера о проблемах с 17-летним вингером Ламином Ямалем.

Деку сообщил лидеру "Барселоны" искать новый клуб