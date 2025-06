В "Барселоне" не послушались Флика и приняли решение по звездному игроку

Будущее центрального защитника "Барселоны" датчанина Андреаса Кристенсена оказалось под вопросом, несмотря на поддержку со стороны главного тренера немца Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Как сообщает Barca Universal, немецкий специалист выступал за сохранение датчанина в составе команды, однако спортивный директор каталонцев Деку принял окончательное решение - расстаться с футболистом.

На фоне перестройки состава и необходимости разгрузить зарплатную ведомость, руководство делает ставку на уругвайца Рональда Араухо, видя в нем долгосрочный проект и столп обороны "сине-гранатовых". Таким образом, в борьбе за место в составе Кристенсен оказался в невыгодной позиции, несмотря на свое прошлое и опыт.

Hansi Flick is in favor of Christensen staying, but Deco has made the definite decision to let him leave. The bet is on Araujo staying.



— @diarioas pic.twitter.com/Ftv2T8AdoB