Деку сообщил лидеру "Барселоны" искать новый клуб

Центр обороны "Барселоны" ждут перемены. Один из лидеров оказался под прицелом на продажу - и это не случайно, передают Vesti.kz.

Конкуренция в защите усилилась

Иньиго Мартинес и Пау Кубарси стали открытием прошедшего сезона. Их уверенная игра вытеснила Рональда Араухо из основы. После возвращения от травмы уругваец не смог вернуться на прежний уровень и потерял доверие главного тренера Ханси Флика.

Деку предложил уход

По информации Don Balon, спортивный директор "Барселоны" Деку лично поговорил с Араухо и дал понять, что для клуба будет лучше, если защитник покинет команду. Источники сообщают, что Деку больше всего разочарован его слабой игрой в ключевых матчах и недостаточной способностью начинать атаки от обороны.

"Ювентус" готов предложить до 70 миллионов

Главным претендентом на Араухо стал "Ювентус". В Турине видят в уругвайце идеальное усиление и готовы заплатить от 60 до 70 миллионов евро. Стороны уже находятся в контакте, а сам Араухо не исключает переезд - в Италии ему готовы предложить лучшую зарплату и больше игрового времени.