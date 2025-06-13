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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 08:05
 

Нервная концовка определила победителя матча с участием "Баварии" на клубном ЧМ

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Нервная концовка определила победителя матча с участием "Баварии" на клубном ЧМ ©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" вырвала победу на проходящем в США клубном чемпионате мира. Во втором туре групповой стадии немецкий клуб встречался с аргентинской "Бокой Хуниорс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" вырвала победу на проходящем в США клубном чемпионате мира. Во втором туре групповой стадии немецкий клуб встречался с аргентинской "Бокой Хуниорс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла в Майами-Гарденс (штат Флорида) и завершилась победой "Баварии" - 2:1. На гол Харри Кейна (18') южноамериканцы ответили точным ударом Мигеля Мерентиеля (66'). Все шло к ничьей, пока на 84-й минуте Майкл Олисе не принес немцам победу.

После двух туров в группе С установлено лидерство одной команды - шесть очков набрала "Бавария", четыре балла - у португальской "Бенфики", учинившей своим соперникам разгром этой ночью. Один пункт в активе у "Боки Хуниорс", а у новозеландского "Окленд Сити" заработанных очков нет.

В заключительном туре зрителей ждет интересная вывеска - матч между лидерами группы "Баварией" и "Бенфикой", а "Бока Хуниорс" встретится с очевидным аутсайдером квартета из "Окленд Сити".

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