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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 10:40
 

Восьмой день на клубном ЧМ в США: прямая трансляция четырех матчей

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Восьмой день на клубном ЧМ в США: прямая трансляция четырех матчей ©ФК "Интер"

Ближайшей ночью, с 21 на 22 июня, пройдут матчи восьмого игрового дня на клубном чемпионате мира в США. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

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Ближайшей ночью, с 21 на 22 июня, пройдут матчи восьмого игрового дня на клубном чемпионате мира в США. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

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В 21:00 по казахстанскому времени в Цинциннати (штат Огайо) встретятся "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Эту игру зрители смогут увидеть на телеканале Qazsport.

В 00:00 в Сиэттле (штат Вашингтон) проведут матч итальянский "Интер" из Милана и японский "Урава Ред Даймондс". Эту встречу также покажет телеканал Qazsport.


В 03:00 в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) сыграют бразильский "Флуминенсе" и южнокорейский "Ульсан Хендэ" Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazaqstan.

Заключительная игра дня пройдет в 06:00 в Пасадене (штат Калифорния): аргентинский "Ривер Плейт" схлестнется с мексиканским "Монтерреем". Этот матч можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Нервная концовка определила победителя матча с участием "Баварии" на клубном ЧМ

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 06:00   •   не начат
Ривер Плейт
Ривер Плейт
(Буэнос-Айрес)
- : -
Монтеррей
Монтеррей
(Монтеррей)
Кто победит в основное время?
Ривер Плейт
Ничья
Монтеррей
Проголосовало 2 человек

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