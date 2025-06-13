Восьмой день на клубном ЧМ в США: прямая трансляция четырех матчей

Ближайшей ночью, с 21 на 22 июня, пройдут матчи восьмого игрового дня на клубном чемпионате мира в США. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

В 21:00 по казахстанскому времени в Цинциннати (штат Огайо) встретятся "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Эту игру зрители смогут увидеть на телеканале Qazsport.

В 00:00 в Сиэттле (штат Вашингтон) проведут матч итальянский "Интер" из Милана и японский "Урава Ред Даймондс". Эту встречу также покажет телеканал Qazsport.

В 03:00 в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) сыграют бразильскийи южнокорейскийПрямая трансляция будет доступна на телеканале Qazaqstan

Заключительная игра дня пройдет в 06:00 в Пасадене (штат Калифорния): аргентинский "Ривер Плейт" схлестнется с мексиканским "Монтерреем". Этот матч можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

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