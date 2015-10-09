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КПЛ
Сегодня 11:35
 

Плюс три позиции за день: клуб из зоны вылета КПЛ узнал приятные перспективы

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Плюс три позиции за день: клуб из зоны вылета КПЛ узнал приятные перспективы ©ФК "Женис"

13-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будет открыт двумя матчами, который пройдут сегодня в 18:00. Один из них пройдет в Астане между "Женисом" и "Атырау". Корреспондент Vesti.kz озвучил свой прогноз на эту игру.

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13-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будет открыт двумя матчами, который пройдут сегодня в 18:00. Один из них пройдет в Астане между "Женисом" и "Атырау". Корреспондент Vesti.kz озвучил свой прогноз на эту игру.

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В актуальной таблице чемпионата "Атырау" занимает последнее 14-е место, имея в активе четыре очка. Что касается "Жениса", то команда тоже в зоне вылета, находясь на 12-й строчке с 10 баллами.

"Атырау" - команда с самым глубоким кризисом в КПЛ-2025. Они не выиграли ни одного матча с 1 марта и идут на серии из 14 игр (13 поражения и одна ничья). Понятно, что в стане нефтяников пытаются встряхнуть коллектив и зарядить на борьбу, но вряд ли они сумеют прыгнуть выше головы.

Для "Жениса" очень удачно складывается календарь июньских матчей: сначала матч с оставшимся без легионеров "Тураном" и первая победа в сезоне КПЛ (2:0), а теперь домашняя игра с абсолютным аутсайдером чемпионата.

В этом противостоянии вижу победу "Жениса". Второй успех кряду приведет столичных к рывку сразу на три позиции по итогам игрового дня (при условии, что "Туран" не обыграет на выезде "Елимай"). Это будет большим успехом для "Жениса", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.


Информацию о прямой трансляции всех пяти матчей КПЛ, которые пройдут сегодня, можете узнать здесь:

Прямая трансляция пяти матчей 13-го тура КПЛ. Сыграют "Кайрат", "Тобол" и не только

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 13, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
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Женис
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Атырау
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