Прямая трансляция пяти матчей 13-го тура КПЛ. Сыграют "Кайрат", "Тобол" и не только

©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Сегодня, 21 июня, состоится первый игровой день в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где смотреть игры в прямом эфире.