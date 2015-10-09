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КПЛ
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Прямая трансляция пяти матчей 13-го тура КПЛ. Сыграют "Кайрат", "Тобол" и не только

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Прямая трансляция пяти матчей 13-го тура КПЛ. Сыграют "Кайрат", "Тобол" и не только ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Сегодня, 21 июня, состоится первый игровой день в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где смотреть игры в прямом эфире.

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Сегодня, 21 июня, состоится первый игровой день в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где смотреть игры в прямом эфире.


В 18:00 в Астане состоится матч между местным "Женисом" и "Атырау". В прямом эфире его покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan, также трансляция будет доступна на YouTube-канале лиги.


В это же время, в 18:00, другой матч пройдет Алматы. "Кайрат" встретится с "Кызыл-Жаром". В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport, а также официальный YouTube-канал лиги.


Следующие игры пройдут уже в 20:00. В Семее схлестнутся "Елимай" и "Туран". Матч будет показан на YouTube-канале лиги.


Параллельно, в 20:00, в Костанае встретятся "Тобол" и "Жетысу". Эту встречу также можно будет посмотреть на YouTube-канале лиги.


И, наконец, завершающая игра субботы пройдет в Шымкенте, где на поле выйдут футболисты "Ордабасы" и "Окжетпеса". Документально это будет домашняя игра для клуба из Кокшетау, но так как они на два месяца перебрались в Шымкент по причине ремонта стадиона, то будут играть на поле соперника. Прямая трансляция будет на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на YouTube-канале премьер-лиги.


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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 13, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
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