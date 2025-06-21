Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 10:10
 

Уланбеков - Максум: прямая трансляция турнира UFC с боем казаха

  Комментарии

Поделиться
Уланбеков - Максум: прямая трансляция турнира UFC с боем казаха ©IG/adicto_al_ufc

Уже сегодня, 21 июня, в Баку пройдет исторический турнир UFC - впервые на территории Азербайджана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где посмотреть самые ожидаемые поединки.

Поделиться

Уже сегодня, 21 июня, в Баку пройдет исторический турнир UFC - впервые на территории Азербайджана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где посмотреть самые ожидаемые поединки.

Предварительный кард ивента начнется в 21:00 по казахстанскому времени, а основной кард - в 00:00. Всего в рамках турнира в Баку состоятся 12 поединков (список боев есть тут).


Точное время начала боя Уланбеков - Максум в UFC

Единственный казахстанец в карде - представитель наилегчайшего дивизиона Азат Максум (15-1). Он встретится с топовым представителем своего веса - россиянином Тагиром Уланбековым (16-2) из команды Хабиба Нурмагомедова.

Они выйдут в октагон вторыми с начала турнира, ориентировочно в 21:30 по казахстанскому времени.


Прямая трансляция всех боев на турнире UFC в Баку

Целиком все 12 боев будут показаны:

  • В официальном приложении UFC Fight Pass по подписке;
  • В эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Еще один вариант посмотреть бой Уланбеков - Максум:

  • Эфир российского телеканала "Матч! Боец" (покажут только прелимы - с 21:00 до 00:00).

Другие трансляции, но уже без боя Уланбеков - Максум:

  • В приложении Setanta Sports по подписке (с третьего боя прелимов - с 22:00);
  • В эфире телеканала Setanta Sports 2 (только главный кард - с 00:00);
  • В разделе "Спорт" в приложении "Кинопоиск" по подписке (только главный кард - с 00:00).


Ранее Уланбеков и Максум успешно прошли церемонию взвешивания.

Боец из команды Хабиба нокаутировал экс-звезду UFC. Ранее он проигрывал казахстанцу

Реклама

Живи спортом!