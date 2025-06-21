Белал Мухаммад расстроил казахстанских фанатов UFC

Экс-чемпион полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад (24-4-0-1) рассказал, за кого будет болеть на турнире в Баку. Он будет присутствовать на ивенте промоушена в Азербайджане, передают Vesti.kz.

"Азербайджан - это одно из тех мест, куда я всегда хотел приехать. Разумеется, у меня есть и товарищ по команде в этом карде - Игнасио Бахамондес. Он мой брат, так что я должен был приехать и посмотреть на него, потренироваться с ним и убедиться, что он победит.

Также я поддерживаю Тагира Уланбекова, и хочу увидеть, как победит Мухаммад Наимов. Кроме того, в главном бою мне хочется увидеть победу Джамала Хилла. Здесь много парней, которых я знаю, и чью победу мне будет приятно увидеть. Тот же Кертис Блэйдс", - цитирует его слова "Матч ТВ".