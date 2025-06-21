Как закончится бой казаха с другом Хабиба на турнире UFC? Есть прогноз

Сегодня, 21 июня, в 21:30 по казахстанскому времени свой бой проведут бойцы наилегчайшего веса UFC - россиянин Тагир Уланбеков (16-2) и казахстанец Азат Максум (15-1). Они встретятся в рамках предварительного карда ивента в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

"Для Максума бой с Уланбековым - отличный шанс ворваться в топ-15 рейтинга дивизиона. Но нужно понимать, что Тагир - мастеровитый и опытный соперник, за плечами которого шесть поединков в UFC (5-1).

Почти половину своих боев за всю карьеру дагестанец выиграл решением. У Максума процент финишей повыше, но в UFC оба его поединка прошли всю дистанцию. Также нужно отметить, что ни Тагир, ни Азат никогда не проигрывали досрочно.

Поэтому тут есть один исход, который кажется наиболее вероятным - это полная трехраундовая дистанция. Ставлю на то, что бой не завершится досрочно", - поделился корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.