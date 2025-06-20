Казах сделал вес перед боем с одноклубником Хабиба

Казахстанский боец UFC Азат Максум (17-1), представленный в наилегчайшем дивизионе сделал вес перед бокс с россиянином Тагиром Уланбековым (16-2), сообщают Vesti.kz.

Максум показал на весах 57,15 кг. Вес Уланбекова оказался аналогичным.

Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Баку (Азербайджан).

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21-14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17-7), уступив единогласным решением.

Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1). В последний раз он выступал 18 января текущего года, решением победив Клэйтона Карпентера (8-1).