Исторический турнир UFC с боем казаха против дагестанца. Где смотреть прямую трансляцию?

Уже в эту субботу, 21 июня, в Баку состоится историческое событие - первый турнир лиги UFC в Азербайджане. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде ивента и прямой трансляции события.

Всего в карде значатся 12 поединков, поровну поделенные между предварительным и главным кардом. Прелимы начнутся в 21:00 по казахстанскому времени, а основной кард - в 00:00.

Тагир Уланбеков - Азат Максум: бой казахстанца пройдет в начале

Если ориентироваться на данные с официального сайта американского промоушена, то представители наилегчайшего дивизиона - россиянин Тагир Уланбеков (16-2) и казахстанец Азат Максум (15-1) - подерутся вторыми с начала ивента, ориентировочно в 21:30 по казахстанскому времени.

Сложно вспомнить, когда в последний раз казахстанцам было столь удобно смотреть бой своего соотечественника в UFC по времени начала поединка. Поэтому планы на вечер субботы у вас уже есть, по крайней мере - уделить полчаса выступлению Азата нужно.

В целом кард выглядит так:

Предварительный кард (прелимы):

21:00, тяжелый вес (93+): Хамди Абдельвахаб (Египет, 6-0-0-1) - Мохаммед Усман (Нигерия, 10-4);

21:30, наилегчайший вес (57): Тагир Уланбеков (Россия, 16-2) - Азат Максум (Казахстан, 15-1);

22:00, легчайший вес (61): Ирина Алексеева (Россия, 5-2) - Клаудиа Сигула (Польша, 6-2);

22:30, легчайший вес (61): Дарья Железнякова (Россия, 9-2) - Мелисса Муллинс (Англия, 7-1);

23:00, средний вес (84): Исмаил Наурдиев (Марокко, 24-7) - Пак Чон-Ен (Южная Корея, 18-6);

23:30, полусредний вес (77): Сок Хен Ко (Южная Корея, 11-2) - Обан Эллиотт (Уэльс, 12-2).

Главный кард:

00:00, полулегкий вес (66): Мухаммад Наимов (Таджикистан, 12-3) - Богдан Град (Австрия, 15-2);

00:30, легкий вес (70): Назим Садыхов (Азербайджан, 10-1-1) - Николас Мотта (Бразилия, 15-5-0-1);

01:00, легкий вес (70): Тофик Мусаев (Азербайджан, 22-5) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан, 13-2-1);

01:30, тяжелый вес (93+): Кертис Блэйдс (США, 18-5-0-1) - Ризван Куниев (Россия, 12-2-1-1);

02:00, легкий вес (70): Рафаэль Физиев (Азербайджан, 12-4) - Игнасио Бахамондес (Чили, 17-5);

02:30, полутяжелый вес (93): Джамал Хилл (США, 12-3-0-1) - Халил Раунтри (США, 13-6-0-1).

Как видим, выступят сразу четыре рейтинговых бойца UFC: в главном событии четвертый и седьмой номера полетяжелого дивизиона -, а также топовый легковес Рафаэль Физиев (№11) и один из ярчайших представителей тяжелого дивизиона(№5).

Во всем карде лишь один казахстанец - Максум, но также есть уроженцы Казахстана - Ирина Алексеева (родилась в Атырау) и уже упомянутый Физиев (родился в Кордае).

Где смотреть прямую трансляцию UFC в Баку?

Посмотреть ивент можно будет несколькими путями:

В официальном приложении UFC Fight Pass по подписке (турнир целиком - с 21:00);

В эфире телеканала "Матч ТВ" (турнир целиком - с 21:00);

В приложении Setanta Sports по подписке (с третьего боя прелимов - с 22:00);

В эфире телеканала "Матч! Боец" (только прелимы - с 21:00 до 00:00);

В эфире телеканала Setanta Sports 2 (только главный кард - с 00:00);

В разделе "Спорт" в приложении "Кинопоиск" по подписке (только главный кард - с 00:00).

Если вас интересует именно просмотр боя Уланбеков - Максум, то вы сможете увидеть его на трех площадках:

По платной подписке UFC Fight Pass;

На российском телеканале "Матч ТВ";

На российском телеканале "Матч! Боец".

Увы, но на Setanta Sports, в том числе по подписке, два ранних боя прелимов показаны не будут, как и на "Кинопоиске". Поэтому готовьтесь к просмотру поединков заблаговременно.