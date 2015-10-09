Боец из команды Хабиба нокаутировал экс-звезду UFC. Ранее он проигрывал казахстанцу

Российский боец ММА Гаджи Рабаданов (26-4-1) одержал уверенную победу в полуфинале Гран-при легкого веса американской лиги PFL. В рамках ивента в Уичито (Канзас, США) он встретился в клетке с американцем Кевином Ли (20-9), известным по выступлениям в UFC, сообщают Vesti.kz.

Бойцу из Дагестана хватило меньше трех минут, чтобы добыть победу техническим нокаутом.

Для Рабаданова это 12-я победа подряд, а четыре последних поединка он завершил нокаутом. В лигах Bellator/PFL у него 11-0, он не проигрывает почти пять лет. Что касается 32-летнего Ли, то он с 2020 года одержал всего две победы при четырех поражениях.

Теперь в финале Гран-при, которое состоится 16 августа, 31-летний Рабаданов встретится с 33-летним англичанином Алфи Дэвисом (19-5-1). Он в полуфинале единогласным решением судей победил американца Брента Примуса (16-5-0-1). В прошлом году Гаджи выиграл это Гран-при и стал обладателем чека в миллион долларов США.

За свою профессиональную карьеру Гаджи проиграл всего четыре раза, и только один соперник смог победить его приемом - казахстанец Куат Хамитов. В декабре 2016-го они встретились в рамках турнира Fight Nights в Москве (Россия). В третьем раунде Хамитов вышел на "ручной треугольник". Рабаданов, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, не сдался, но заснул.

Добавим, что сегодня, 21 июня, на турнире UFC в Баку (Азербайджан), другой боец из команды Хабиба - Тагир Уланбеков (16-2) - подерется с казахстанцем Азатом Максумом (15-1).

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