Казах не стал проводить битву взглядов с одноклубником Хабиба

21 июня в Азербайджане (Баку) состоится первый в истории турнир UFC на территории страны, передают Vesti.kz.

Казах выступит в предварительном карде

Казахстанский представитель Азат Максум (15-1) проведет бой в рамках прелимов. Его соперником станет россиянин Тагир Уланбеков (16-2), выступающий в команде известных дагестанских чемпионов - Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Без дуэли взглядов

Накануне бойцы успешно прошли процедуру взвешивания. Вопреки традициям, они не стали устраивать битву взглядов - вместо этого обменялись дружеским объятием, подчеркнув уважительное отношение друг к другу.

🇷🇺 Tagir Ulanbekov vs Azat Maksum 🇰🇿 Final Faceoff#UFCBaku pic.twitter.com/XisNWHiSRa — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) June 20, 2025

Время начала турнира

Прелимы стартуют в субботу в 21:00 по времени Астаны. Основной кард начнется в полночь. Турнир в Баку станет важным событием для региона и привлечет внимание как местных, так и международных болельщиков.

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