Трансфер "Барселоны" сорвется? В семье игрока против перехода

Нападающий и один из лидеров "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс предпринимает попытки убедить своего младшего брата Нико Уильямса остаться в родном клубе. Перспективным вингером активно интересуется "Барселона", сообщают Vesti.kz.

Так, по данным Sport.es, семья футболистов горит желанием, чтобы 22-летний Нико продлил контракт с "Атлетиком" и продолжил строить карьеру в родном клубе.

Однако сам Уильямс-младший горит желанием перебраться в "Барселону".

Во всех турнирах сезона 2024/25 Нико провел 45 матчей за "Атлетик", забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что в "Барселоне" произошел раскол из-за разговоров о потенциальном переходе Уильямса.