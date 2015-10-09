Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 13:20
 

Трансфер "Барселоны" сорвется? В семье игрока против перехода

  Комментарии

Поделиться
Трансфер "Барселоны" сорвется? В семье игрока против перехода ©IG/nicolas_williams9

Нападающий и один из лидеров "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс предпринимает попытки убедить своего младшего брата Нико Уильямса остаться в родном клубе. Перспективным вингером активно интересуется "Барселона", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий и один из лидеров "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс предпринимает попытки убедить своего младшего брата Нико Уильямса остаться в родном клубе. Перспективным вингером активно интересуется "Барселона", сообщают Vesti.kz.

Так, по данным Sport.es, семья футболистов горит желанием, чтобы 22-летний Нико продлил контракт с "Атлетиком" и продолжил строить карьеру в родном клубе.

Однако сам Уильямс-младший горит желанием перебраться в "Барселону".


Во всех турнирах сезона 2024/25 Нико провел 45 матчей за "Атлетик", забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что в "Барселоне" произошел раскол из-за разговоров о потенциальном переходе Уильямса.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Пачука
Пачука
(Пачука-де-Сото)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Пачука
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!