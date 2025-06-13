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Клубный чемпионат мира 2025
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Сенсационным исходом завершился матч "Челси" на клубном ЧМ

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Сенсационным исходом завершился матч "Челси" на клубном ЧМ ©ФК "Фламенго"

Бразильский "Фламенго" одержал волевую победу над английским "Челси" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира в США. В Филадельфии (штат Пенсильвания) команды забили четыре гола за 90 минут игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бразильский "Фламенго" одержал волевую победу над английским "Челси" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира в США. В Филадельфии (штат Пенсильвания) команды забили четыре гола за 90 минут игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На 13-й минуте лондонцы вышли вперед благодаря голу Педру Нету, и с таким счетом команды ушли на перерыв. Но во втором тайме "Фламенго" удалось перевернуть ход встречи.

На 62-й минуте Бруно Энрике сравнял счет, а на 65-й Данило вывел бразильцев вперед. Спустя еще три минуты "Челси" остался в меньшинстве: недавно появившийся на поле нападающий Николас Джексон был удален с поля. На 83-й минуте "Фламенго" воспользовался численным большинством - окончательный счет установил Уоллас Ян - 3:1.

Благодаря этому результату "Фламенго" вышел в единоличные лидеры группы D после двух туров группового этапа - у них шесть очков из шести возможных. У "Челси" в активе три балла.

В другом матче этого квартета первые очки набрал клуб из Туниса "Эсперанс". С минимальным счетом 1:0 команда обыграла американский "Лос-Анджелес". Поэтому у "Эсперанса", как и у "Челси", три балла, а у "Лос-Анджелеса" набранных очков нет.

В заключительном туре групповой стадии "Фламенго" сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Челси" встретится с "Эсперансом".

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