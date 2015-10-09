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Лапорта дал лидеру "Барсы" две недели на поиски нового клуба

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Лапорта дал лидеру "Барсы" две недели на поиски нового клуба ©fcbarcelona.com

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поставил точку в будущем защитника Рональда Араухо, который больше не входит в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поставил точку в будущем защитника Рональда Араухо, который больше не входит в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, Лапорта устал от ситуации вокруг уругвайца и дал ему две недели, чтобы найти новый клуб. В случае отказа футболист может столкнуться с полным игнорированием и потерей игровой практики.

Неубедительные выступления и падение стоимости

Араухо уже был проинформирован, что не рассматривается как часть проекта на следующий сезон. Его выступления в последние месяцы разочаровали руководство клуба. В частности, его вновь сочли одним из виновников вылета из Лиги чемпионов, как и в предыдущем сезоне.

Руководство "Барселоны" намерено продать игрока, чтобы получить финансовую компенсацию и освободить место в составе и зарплатной ведомости. Клуб рассчитывает выручить около 60 миллионов евро, хотя ранее оценивал защитника в 80 миллионов. Пока ни один клуб не сделал официального предложения.


Игрок готов уйти

Стороны настроены на расставание: сам Араухо также заинтересован в переходе, чтобы восстановить уверенность в себе и получить регулярную игровую практику. Времени у него немного - первые тренировки предсезонки начнутся уже через две недели.

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