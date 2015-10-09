Рамос удивил выбором на "Золотой мяч" и оценил звезду "Барсы"

Бывший капитан "Реала" Серхио Рамос, ныне выступающий за мексиканский клуб "Монтеррей", признался, что не хотел бы встречаться с мадридской командой на клубном чемпионате мира, а также поделился своим мнением о том, кто достоин получить "Золотой мяч" в этом году, передают Vesti.kz.

О возможной встрече с бывшим клубом

"Если мы не встретимся с "Реалом" - тем лучше. Сэкономим себе неприятные эмоции. Хотя это, безусловно, было бы честью - сыграть против бывшей команды. Но пусть лучше они сыграют с кем-то другим. Например, с "Атлетико". Мы же пока сосредоточимся на выходе из группы", - цитирует Рамоса El Nacional.

Рамос назвал Мбаппе фаворитом на "Золотой мяч"

Несмотря на сильный сезон некоторых игроков "Реала", Рамос считает, что лучшим игроком года был форвард сборной Франции Килиан Мбаппе:

"Для меня это Мбаппе. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, выиграл "Золотую бутсу". Да, "Реал" не выиграл чемпионат или Лигу чемпионов, но это индивидуальная награда. Если бы все зависело от меня, у него было бы уже четыре или пять "Золотых мячей", - заявил защитник.

О "Реале" и Ламине Ямале

Рамос также подчеркнул, что "Реал" остается в числе главных претендентов на победу в любом турнире:

"Это клуб, за которым всегда следят. Уровень игроков и менталитет делают его сильнейшим в мире".

Он также высказался о 17-летнем таланте "Барселоны" Ламине Ямале:

"Это уже состоявшийся игрок. Он делает то, чего не делал никто в таком возрасте. Очень яркий футболист".

Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ