Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ

Мексиканский "Монтеррей" и итальянский "Интер" не смогли выявить победителя в первом туре клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе "Роуз Боул" завершилась со счетом 1:1.

На гол Серхио Рамоса на 25-й минуте "Интер" ответил точным ударом Лаутаро Мартинеса на 42-й.

