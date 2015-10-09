Хаби Алонсо не дал Пересу продать игрока, которого игнорировал Анчелотти

После назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера мадридского "Реала" возможны перестановки в составе. Одним из игроков, на чье будущее обратили внимание, стал полузащитник Дани Себальос, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, новый тренер выступил против его продажи.

Алонсо просит не продавать Себальоса

По информации источника, Алонсо видит в Себальосе ключевую фигуру своей системы и уже донес до президента клуба Флорентино Переса просьбу сохранить полузащитника. При Анчелотти Себальос редко получал шанс проявить себя, но к концу сезона успел показать стабильную игру.

Игрок интересен клубам из Италии

Несмотря на то, что Себальосом интересуются "Интер" и "Милан", в "Реале" не планируют отпускать 28-летнего испанца. Новому тренеру он видится как универсальный игрок в ротации, особенно с учетом плотного графика и возможных травм.

Шанс перезапуска карьеры в "Реале"

Хотя Алонсо не гарантирует Себальосу место в основе, игрок может рассчитывать на большее доверие. Его карьера в Мадриде до этого складывалась нестабильно из-за конкуренции и травм, однако новый этап может стать для него возможностью проявить себя.