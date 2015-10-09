"Барселона" объявила о первом летнем трансфере: его купили у заклятого соперника

Вратарь "Эспаньола" испанец Жоан Гарсия официально стал первым новичком "Барселоны" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Сине-гранатовые" активировали пункт отступных за 24-летнего голкипера в размере 25 миллионов евро. Соглашение с Гарсией рассчитано до лета 2031 года.

Примечательно, что новичок сине-гранатовых до этого выступал за "Эспаньол" - принципиального соперника "Барсы" по каталонскому дерби. Противостояние этих двух клубов уходит корнями в начало XX века и является одним из самых напряжунных в испанском футболе.

В минувшем сезоне Гарсия провел 38 матчей во всех турнирах, пропустив 51 мяч и оформив восемь "сухих" встреч. Вратарь запомнился стабильной игрой и стал одним из самых ярких игроков "Эспаньола".

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