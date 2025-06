Рамос установил рекорд и переписал историю клубного чемпионата мира

Матч миланского "Интера" и мексиканского "Монтеррея" в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года завершился ничьей 1:1, а Серхио Рамос вошел в историю, став самым возрастным автором гола в турнире, передают Vesti.kz.

Этот мяч сделал испанца самым возрастным автором гола в истории клубных чемпионатов мира - на момент игры Рамосу было 39 лет и 80 дней.

Рамос опередил таких легенд, как Хавьер Дзанетти, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария и Карим Бензема, которые тоже оставляли свой след на турнире в солидном возрасте.

Любопытно, что Рамос вновь отличился в матче против "Интера" после долгого перерыва.

Его предыдущий гол в ворота "нерадзурри" пришелся на Лигу чемпионов 2020 года - и тогда, и сейчас он поразил цель ударом головой после углового.

Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ

Напомним, что экс-капитан "Реала" и нынешний защитник мексиканского "Монтеррея" признался, что предпочел бы не пересекаться с бывшим клубом на клубном чемпионате мира.

Помимо этого, он высказался о претендентах на "Золотой мяч" и назвал, кого считает главным фаворитом в гонке за престижную награду.

