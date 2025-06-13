Рамос установил рекорд и переписал историю клубного чемпионата мира

Матч миланского "Интера" и мексиканского "Монтеррея" в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года завершился ничьей 1:1, а Серхио Рамос вошел в историю, став самым возрастным автором гола в турнире, передают Vesti.kz.
Этот мяч сделал испанца самым возрастным автором гола в истории клубных чемпионатов мира - на момент игры Рамосу было 39 лет и 80 дней.
Самые возрастные авторы голов на КЧМ:
Рамос опередил таких легенд, как Хавьер Дзанетти, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария и Карим Бензема, которые тоже оставляли свой след на турнире в солидном возрасте.
- 39 лет и 80 дней - Серхио Рамос;
- 37 лет и 127 дней - Хавьер Дзанетти;
- 37 лет и 125 дней - Николас Отаменди;
- 37 лет и 123 дня - Анхель Ди Мария;
- 35 лет и 361 день - Карим Бензема.
Любопытно, что Рамос вновь отличился в матче против "Интера" после долгого перерыва.
An even match at the Rose Bowl. ⚖️#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025
Его предыдущий гол в ворота "нерадзурри" пришелся на Лигу чемпионов 2020 года - и тогда, и сейчас он поразил цель ударом головой после углового.
Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ
Напомним, что экс-капитан "Реала" и нынешний защитник мексиканского "Монтеррея" признался, что предпочел бы не пересекаться с бывшим клубом на клубном чемпионате мира.
Помимо этого, он высказался о претендентах на "Золотой мяч" и назвал, кого считает главным фаворитом в гонке за престижную награду.
Watch it again! 🔁— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
Ramos’ header from all angles - a goal to remember! 💥
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CFMINT pic.twitter.com/QkfFZbyMZP
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