Рамос установил рекорд и переписал историю клубного чемпионата мира

Матч миланского "Интера" и мексиканского "Монтеррея" в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года завершился ничьей 1:1, а Серхио Рамос вошел в историю, став самым возрастным автором гола в турнире, передают Vesti.kz.

Этот мяч сделал испанца самым возрастным автором гола в истории клубных чемпионатов мира - на момент игры Рамосу было 39 лет и 80 дней.

Самые возрастные авторы голов на КЧМ:

Рамос опередил таких легенд, как Хавьер Дзанетти, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария и Карим Бензема, которые тоже оставляли свой след на турнире в солидном возрасте.

39 лет и 80 дней - Серхио Рамос;

37 лет и 127 дней - Хавьер Дзанетти;

37 лет и 125 дней - Николас Отаменди;

37 лет и 123 дня - Анхель Ди Мария;

35 лет и 361 день - Карим Бензема.

An even match at the Rose Bowl. ⚖️#FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025

Любопытно, что Рамос вновь отличился в матче против "Интера" после долгого перерыва.

Его предыдущий гол в ворота "нерадзурри" пришелся на Лигу чемпионов 2020 года - и тогда, и сейчас он поразил цель ударом головой после углового.

Гол Рамоса испортил старт финалисту ЛЧ на клубном ЧМ

Напомним, что экс-капитан "Реала" и нынешний защитник мексиканского "Монтеррея" признался, что предпочел бы не пересекаться с бывшим клубом на клубном чемпионате мира.

Помимо этого, он высказался о претендентах на "Золотой мяч" и назвал, кого считает главным фаворитом в гонке за престижную награду.