Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 11:46
 

"Барселона" охотится за новой звездой за 21 миллиард

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" охотится за новой звездой за 21 миллиард ©fcbarcelona.com

"Барселона" активно работает на летнем трансферном рынке. Основное внимание технического секретариата под руководством Деку сосредоточено на завершении сделки по вратарю "Эспаньола" Жоану Гарсии и усилении левого края атаки. Однако в клубе не исключают и другие трансферные шаги, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Поделиться

"Барселона" активно работает на летнем трансферном рынке. Основное внимание технического секретариата под руководством Деку сосредоточено на завершении сделки по вратарю "Эспаньола" Жоану Гарсии и усилении левого края атаки. Однако в клубе не исключают и другие трансферные шаги, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

При этом, чтобы иметь возможность регистрировать новичков, "Барсе" необходимо освободить зарплатную ведомость - через продажу действующих игроков. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже предупредил о возможных проблемах с финансовым фэйр-плей, если каталонцы не проведут необходимую работу по исходящим трансферам.

Проблемная позиция - правый защитник

Одной из зон, где "Барса" может усилиться, остается правый фланг защиты. Несмотря на стабильную игру Жюля Кунде и Эрика Гарсии в прошлом сезоне, оба игрока по сути являются центральными защитниками. Их профиль ограничивает атакующий потенциал команды на фланге.

В связи с этим клуб рассматривает вариант подписания флангового защитника с выраженными атакующими качествами - особенно в матчах против соперников, отдающих мяч, или при необходимости отыгрываться по ходу встречи.


На радаре - Вандерсон из "Монако"

По информации бразильского портала UOL, каталонцы возобновили интерес к Вандерсону, выступающему за "Монако". Ранее он уже был в шорт-листе клуба после назначения Деку на пост спортивного директора, но тогда трансфер сорвался из-за финансовых ограничений.

Сейчас, по данным источника, "Барселона" сделала первый шаг в переговорах. При этом игроком интересуются и другие клубы, включая английский "Тоттенхэм".

Профиль игрока и возможный вклад

"Монако" оценивает Вандерсона в 35 миллионов евро (примерно 21 миллиард тенге), но "Барса" намерена снизить цену. Защитнику всего 23 года, однако он уже провел 123 матча, забил восемь голов и отдал 14 голевых передач в составе французского клуба.

Вандерсон - типичный представитель бразильской школы: быстр, агрессивен в атаке, опасен при подключениях и способен обыграть соперника один в один. Его стиль игры может идеально вписаться в философию Ханси Флика и добавить глубины составу на флангах.

Лапорта дал лидеру "Барсы" две недели на поиски нового клуба

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 300 человек

Реклама

Живи спортом!