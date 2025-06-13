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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 10:08
 

От "Реала" требуют выгнать игрока после матча на клубном ЧМ

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От "Реала" требуют выгнать игрока после матча на клубном ЧМ ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" одержал первую победу на клубном чемпионате мира 2025 года, обыграв мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:1. Однако фанаты клуба оказались недовольны действиями одного из игроков обороны, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" одержал первую победу на клубном чемпионате мира 2025 года, обыграв мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:1. Однако фанаты клуба оказались недовольны действиями одного из игроков обороны, передают Vesti.kz.

Голы Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Федерико Вальверде принесли три очка команде Хаби Алонсо, которая вышла на первое место в группе H. Несмотря на удаление уже на 7-й минуте матча, "сливочные" показали сильную игру и добыли уверенную победу.

Удаление заработал 22-летний центральный защитник Рауль Асенсио, который сбил Саломона Рондона и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Этот эпизод стал поводом для серьезной критики со стороны болельщиков, пишет Sport Bible.

Асенсио также допустил аналогичную ошибку в предыдущем матче против "Аль-Хиляля", приведя к назначению пенальти. В обоих матчах он выходил в стартовом составе в паре с новичком Дином Хейсеном, пока Антонио Рюдигер восстанавливается после травмы.

После игры болельщики мадридцев в соцсетях открыто раскритиковали Асенсио:

"Хватит притворяться, что он больше, чем четвертый ЦЗ"
"У Асенсио нет ни интеллекта, ни хладнокровия, чтобы быть основным"
"Его эпоха в "Реале" при Хаби Алонсо уже закончилась"
"Он должен научиться сдерживаться - такие фолы недопустимы"

Некоторые фанаты призвали клуб немедленно продать Асенсио.


Между тем Тибо Куртуа выдал блестящий матч, совершив 10 сэйвов и получив награду лучшему игроку встречи.

Заключительный матч группового этапа "Реал" проведет против "Зальцбурга". Команде достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать выход в плей-офф клубного чемпионата мира.

Группа H после двух туров:

  • "Реал" - 4 очка
  • "Зальцбург" - 4
  • "Аль-Хиляль" - 2
  • "Пачука" - 0

    • Следующие матчи - 27 июня:

  • "Зальцбург" - "Реал"
  • "Аль-Хиляль" - "Пачука"

    • Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
    25 июня 06:00   •   не начат
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