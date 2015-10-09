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В "Кайрате" высказались о матче с удалением в КПЛ

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В "Кайрате" высказались о матче с удалением в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Ассистент главного тренера "Кайрата" Максим Зуев высказался о матче с "Кызылжаром" (1:0) в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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Ассистент главного тренера "Кайрата" Максим Зуев высказался о матче с "Кызылжаром" (1:0) в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Петропавловцы с 32-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Тохтара Жангылышбая. Несмотря на это, "Кайрат" сумел вырвать победу на 74-й минуте благодаря голу Валерия Громыко.

- Сложно после такой игры давать комментарии, тяжелая игра. Несмотря на то, что соперник остался в меньшинстве, мы не смогли вскрыть ворота. Было много подходов, но не хватало последнего паса. Ребята молодцы, что нашли силы. Такую оборону в девять человек вскрывать очень сложно. Ребята нашли силы. Получилось - мы забили и победили. Для нас самое главное - три очка, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Почему в сегодняшней игре отсутствовал Гиорги Зариа?

- У него травма, он скоро должен вернуться. За это благодарность нашему медицинскому штабу.

- Он получил травму в "Кайрате" или уже в сборной?

- Нет, до сборной, он получил травму в составе "Кайрата".

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 13 3 2 8 12-17 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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