В "Кайрате" высказались о матче с удалением в КПЛ

Ассистент главного тренера "Кайрата" Максим Зуев высказался о матче с "Кызылжаром" (1:0) в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Петропавловцы с 32-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Тохтара Жангылышбая. Несмотря на это, "Кайрат" сумел вырвать победу на 74-й минуте благодаря голу Валерия Громыко.

- Сложно после такой игры давать комментарии, тяжелая игра. Несмотря на то, что соперник остался в меньшинстве, мы не смогли вскрыть ворота. Было много подходов, но не хватало последнего паса. Ребята молодцы, что нашли силы. Такую оборону в девять человек вскрывать очень сложно. Ребята нашли силы. Получилось - мы забили и победили. Для нас самое главное - три очка, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Почему в сегодняшней игре отсутствовал Гиорги Зариа?

- У него травма, он скоро должен вернуться. За это благодарность нашему медицинскому штабу.

- Он получил травму в "Кайрате" или уже в сборной?

- Нет, до сборной, он получил травму в составе "Кайрата".

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