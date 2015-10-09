Неожиданным счетом с удалением завершился матч "Кайрата" в КПЛ

В 13-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" одержал минимальную победу над "Кызылжаром" - 1:0, сумев воспользоваться численным преимуществом, сообщают Vesti.kz.

Матч на стадионе в Алматы с самого начала проходил с преимуществом хозяев, которые старались взломать оборону гостей. Ключевым моментом встречи стало удаление нападающего "Кызылжара" Тохтара Жангылышбая - на 31-й минуте он получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Несмотря на постоянное давление "Кайрата", открыть счет удалось лишь во втором тайме. На 74-й минуте полузащитник Валерий Громыко воспользовался ошибкой защитников и точным ударом вывел свою команду вперед.

"Кызылжар" пытался отыграться, но численное меньшинство и усталость не позволили создать серьезных угроз воротам хозяев. Финальный свисток зафиксировал победу "Кайрата", которая позволила алматинцам набрать важные очки и догнать лидера чемпионата в лице "Астаны". Теперь у обеих команд по 30 очков в КПЛ.