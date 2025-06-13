Со счетом 4:3 с голом Беллингема обернулся матч клубного ЧМ

Во втором туре группы F в рамках клубного чемпионата мира южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 4:3, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче открыл уже на 11-й минуте Лукас Рибейро, нападающий "Мамелоди Сандаунз", поразив ворота дортмундцев. Однако "Боруссия" быстро ответила - на 16-й минуте полузащитник Феликс Нмеча восстановил равновесие.

Далее команды продолжили обмениваться голами. На 34-й минуте Серу Гирасси вывел "Боруссию" вперед. А перед самым перерывом, на 45-й минуте, Джоуб Беллингем, который совсем недавно перешел в дортмундский клуб из "Сандерленда", забил свой первый мяч за новую команду, укрепив преимущество - 3:1.

Во втором тайме "Боруссия" увеличила отрыв: на 59-й минуте защитник "Мамелоди Сандаунз" Хулисо Мудау срезал мяч в собственные ворота. Но африканский клуб не сдался - на 62-й минуте Икрам Рейнерс сократил отставание, а в компенсированное время Лебо Мотиба сделал концовку встречи нервной, установив окончательный счет 4:3 в пользу дортмундцев.

Эта победа позволила "Боруссии" заработать первые три очка на турнире и выйти в лидеры группы F с четырьмя очками после двух матчей. "Мамелоди Сандаунз" с тремя очками занимают второе место. Далее следуют "Флуминенсе" (1 очко) и юэнокорейский "Ульсан HD" (0 очков).

Заключительный матч группового этапа дортмундцы проведут в ночь с 25 на 26 июня против "Ульсан HD", а "Мамелоди Сандаунз" в параллельной встрече встретятся с "Флуминенсе".