Три гола определили победителя матча "Тобол" - "Жетысу"

В Костанае состоялся матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Тобол" обыграл талдыкорганский "Жетысу" со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт уже на 19-й минуте - полузащитник хозяев Жаслан Жумашев поразил ворота соперника. Во втором тайме "Тобол" удвоил преимущество: на 72-й минуте отличился Ислам Чесноков.

"Жетысу" сумел сократить отставание на 81-й минуте - нападающий Руслан Болов отправил мяч в сетку ворот "Тобола". Однако на большее гостям не хватило времени, и костанайцы довели встречу до победы.

Таким образом, "Тобол" обгоняет "Актобе", набрав 27 очков и закрепившись в тройке лидеров. Подопечные Самата Смакова, в свою очередь, продолжают находиться в зоне вылета, имея в своем активе 10 баллов.