Гол на последней минуте выявил победителя в матче экс-чемпиона КПЛ

В Кокшетау завершился матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором местный "Окжетпес" принимал шымкентский "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Встреча получилась упорной и драматичной, а единственный гол в игре был забит уже в компенсированное время.

На протяжении всего матча команды вели равную борьбу, однако ключевым эпизодом поединка стал точный удар защитника "Ордабасы" Сагадата Турсунбая на 93-й минуте.

Он переправил мяч в сетку ворот "Окжетпеса", принеся своей команде важнейшие три очка.

Таким образом, чемпионы Казахстана-2023 набирают 19 очков (седьмое место), вплотную приблизившись к кокшетауцам, которые по-прежнему идут выше (шестое место) с 20 баллами.